День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:08

МИД Азербайджана: Ереван не принимал ряд условий мирного договора до Трампа

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения до конца января 2025 года не принимала ряд положений проекта мирного договора с Азербайджаном, рассказал глава МИД республики Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. В частности, речь шла о запрете размещения сил третьих стран на общей границе и об отзыве судебных исков, пишет Report.

По словам Байрамова, это касалось периода до смены власти в США и прихода администрации Дональда Трампа. Он отметил, что именно после этого Ереван изменил свою позицию по указанным пунктам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Байрамовым. Стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку, включая политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, они затронули вопросы региональной и международной безопасности.

До этого Байрамов созвонился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Они обсудили выполнение декларации, подписанной в Вашингтоне, и шаги по укреплению доверия между странами. Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональной повестке и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога.

Армения
Азербайджан
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.