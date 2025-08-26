МИД Азербайджана: Ереван не принимал ряд условий мирного договора до Трампа

Армения до конца января 2025 года не принимала ряд положений проекта мирного договора с Азербайджаном, рассказал глава МИД республики Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. В частности, речь шла о запрете размещения сил третьих стран на общей границе и об отзыве судебных исков, пишет Report.

По словам Байрамова, это касалось периода до смены власти в США и прихода администрации Дональда Трампа. Он отметил, что именно после этого Ереван изменил свою позицию по указанным пунктам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Байрамовым. Стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку, включая политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, они затронули вопросы региональной и международной безопасности.

До этого Байрамов созвонился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Они обсудили выполнение декларации, подписанной в Вашингтоне, и шаги по укреплению доверия между странами. Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по региональной повестке и подтвердили готовность к продолжению прямого диалога.