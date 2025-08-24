Соленые огурцы — хрустящие и ароматные: закатываем в литровые банки

Соленые огурцы порадуют вас сочной мякотью, ярким хрустом и идеальным балансом кисло-соленого вкуса. Этот проверенный рецепт гарантирует, что банки не взорвутся, а огурцы останутся хрустящими и ароматными до весны!

Для закатки трех банок объемом 1 литр возьмите 1,5 кг мелких огурцов, замочите их на 2 часа в холодной воде. На дно каждой стерильной банки положите по 3 зубчика чеснока, 2 зонтика укропа, 5 горошин черного перца, 2 листа хрена и 5 см корня хрена (для хруста). Плотно уложите огурцы вертикально. Вскипятите 2,5 л воды с 3 ст. л. соли и 1,5 ст. л. сахара, залейте кипящим рассолом банки до плечиков. Добавьте по 1 ч. л. уксусной эссенции (70%) в каждую банку, сразу закатайте стерильными крышками. Переверните, укутайте одеялом на сутки.

Храните в темном прохладном месте — через месяц огурчики приобретут насыщенный вкус, сохранив фирменный хруст. Подавайте с отварной картошкой или в рассольник.

