Москвичам объяснили, как не попасться на липовые штрафы В Москве автомобилистам стали присылать фейковые штрафы о нарушении ПДД

В Москве участились случаи мошенничества с фейковыми штрафами за нарушение ПДД, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что официальные постановления о правонарушениях не направляются напрямую на электронную почту или в почтовый ящик.

Сначала владельцу автомобиля приходит уведомление о заказном письме или оповещение со ссылкой на портал «Госуслуги». Кроме того, в каждом постановлении указывается орган, вынесший его, и эти данные можно сверить на портале mos.ru или в «Госуслугах». Там же доступна проверка наличия штрафа по номеру автомобиля или постановления.

Призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники, — призвал руководитель дептранса Максим Лискутов.

