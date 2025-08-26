День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:33

Москвичам объяснили, как не попасться на липовые штрафы

В Москве автомобилистам стали присылать фейковые штрафы о нарушении ПДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве участились случаи мошенничества с фейковыми штрафами за нарушение ПДД, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ведомстве отметили, что официальные постановления о правонарушениях не направляются напрямую на электронную почту или в почтовый ящик.

Сначала владельцу автомобиля приходит уведомление о заказном письме или оповещение со ссылкой на портал «Госуслуги». Кроме того, в каждом постановлении указывается орган, вынесший его, и эти данные можно сверить на портале mos.ru или в «Госуслугах». Там же доступна проверка наличия штрафа по номеру автомобиля или постановления.

Призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники, — призвал руководитель дептранса Максим Лискутов.

С 1 марта 2027 года вступит в силу закон, обязывающий передавать в ГИБДД медицинские данные о водителях. Согласно новым правилам, удостоверение смогут аннулировать при выявлении диагноза на внеочередном осмотре у врача. Речь идет о болезнях, несовместимых с управлением автомобилем, включая эпилепсию, тяжелые сердечно-сосудистые патологии, психические расстройства и заболевания глаз.

