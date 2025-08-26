Российские хоккеисты получили места в одной иностранной сборной Четыре российских хоккеиста войдут в сборную Индонезии

Власти Индонезии разрешили предоставить гражданство четырем российским хоккеистам, они сыграют за национальную команду страны. К сборной присоединятся Артем Безруков, Евгений Нурисламов, Савелий Молчанов и Адель Хабибуллин, отметило издание Jakarta Globe.

Отмечается, что российские игроки усилят индонезийскую команду на предстоящих Играх Юго-Восточной Азии. Хоккеистам предоставлена возможность выступить за сборную в рамках двустороннего сотрудничества между Москвой и Джакартой.

