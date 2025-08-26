День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:40

Российские хоккеисты получили места в одной иностранной сборной

Четыре российских хоккеиста войдут в сборную Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Индонезии разрешили предоставить гражданство четырем российским хоккеистам, они сыграют за национальную команду страны. К сборной присоединятся Артем Безруков, Евгений Нурисламов, Савелий Молчанов и Адель Хабибуллин, отметило издание Jakarta Globe.

Отмечается, что российские игроки усилят индонезийскую команду на предстоящих Играх Юго-Восточной Азии. Хоккеистам предоставлена возможность выступить за сборную в рамках двустороннего сотрудничества между Москвой и Джакартой.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Оно было допущено еще в период его карьеры как спортсмена.

Также Михаил Григоренко, который является олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, покинул петербургский клуб СКА, сообщили представители команды. По их словам, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Представители клуба поблагодарили спортсмена за блестящую игру и пожелали удачи.

хоккей
Индонезия
команды
Россия
