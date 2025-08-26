День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:45

В Уфе задержали четырех дроповодов

В Уфе задержали группу, подозреваемую в операциях с чужими банковскими картами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Уфе сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали четырех человек, обвиняемых в неправомерных операциях с использованием чужих электронных средств платежа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Таких людей называют дроповодами.

В ходе 11 обысков, проведенных в офисах и по месту жительства руководителей группы, было обнаружено более 300 сим-карт, 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, 3 млн рублей и криптовалюта USDT, эквивалентная 15 млн рублей.

По словам Волк, два жителя Уфы арендовали офисные помещения в центре города и наняли несколько сотрудников. Они принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и переводили полученные средства на счета заказчиков криминальных услуг через криптообменники.

Подозреваемые регулярно приобретали платежные средства, известные как дропы, для использования в преступной деятельности. Они находили дропов через объявления. За свои незаконные услуги они получали от 1,5 до 4,5% от суммы перевода.

Ранее в России был зафиксирован первый случай хищения средств через мессенджер MAX. Жительница Курска стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками государственных органов и выманили у нее 444 тысячи рублей.

мошенники
Уфа
задержания
криптовалюты
мошенничество
