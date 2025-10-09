Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:59

Названы тревожные симптомы, говорящие о ветрянке

Терапевт Тен: озноб, слабость и боль в горле могут говорить о ветрянке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такие симптомы, как головная боль, озноб и слабость, могут говорить о ветрянке, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, через один-два дня появляется характерная для данного заболевания сыпь.

Ветрянка редко начинается с сыпи. Сначала появляются симптомы, напоминающие ОРВИ: повышение температуры (от 37,5 °C до 39 °C и выше), слабость, головная боль, озноб, иногда — боль в горле. Через один-два дня появляется характерная сыпь, которая проходит несколько стадий, — сказала Тен.

Врач подчеркнула, что сначала образуются розовые или красные пятна, которые появляются сначала на лице и волосистой части головы, затем распространяются по всему телу. По ее словам, пятна быстро превращаются в папулы.

Пятна быстро превращаются в бугорки (папулы), а затем — в пузырьки (везикулы), заполненные прозрачной жидкостью. Через один-два дня пузырьки лопаются, подсыхают и образуют коричневатые корочки, которые через одну-две недели отпадают, — рассказала Тен.

Она отметила, что сыпь появляется «волнами» в течение 3–7 дней. Поэтому, по словам врача, на коже одного пациента одновременно присутствуют и свежие пятна, и пузырьки, и подсохшие корочки, подытожила медик.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что «ветряночная вечеринка», когда к больному ветряной оспой ребенку приводят других детей, может оказаться опасной. По ее словам, исход заболевания в таком случае непредсказуем, поскольку организмы у всех разные.

