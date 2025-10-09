Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:06

Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русскому языку

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Владимир Путин и Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, в республике открыты пять школ с обучением на русском языке, все они успешно функционируют.

Особенно хочу поблагодарить за внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли пять школ, все это функционирует на самом хорошем уровне, — подчеркнул российский лидер.

Студенты из Таджикистана успешно учатся в российских вузах, в самой республике работают филиалы учебных заведений РФ, добавил Путин. Он отметил, что Москва будет самым внимательным образом относиться к этой сфере деятельности, а все возникающие шероховатости будут оперативно устраняться.

Ранее Путин заявил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос более чем на 17%. Глава государства назвал такую динамику хорошей и призвал ее сохранить. Беседа лидеров стран проходит в формате тет-а-тет во Дворце Нации на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Это уже четвертая личная встреча президентов в 2025 году.

Владимир Путин
Эмомали Рахмон
русский язык
Таджикистан
