Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии

В отношении туристической фирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговицыной на пик Победы, будет возбуждено дело, передает представитель МВД Киргизии. При этом он не уточнил статью и что грозит компании, сообщил ТАСС.

Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она пошла, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство начало процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговицыной на пике Победы в Киргизии. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше семи тысяч метров из-за перелома ноги.

До этого вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков рассказал, что спасательную операцию по поиску россиянки свернули из-за нестабильной погоды. У специалистов не было возможности поднять в воздух вертолет. В конечном итоге стало ясно, что к альпинистке доберутся только на следующий сезон, объяснил Карыпбеков.