26 августа 2025 в 17:31

«Сделать нам больно»: военэксперт об участии Эстонии в атаках на Россию

Военэксперт Дандыкин: атаки на РФ из Эстонии говорят об участии НАТО в конфликте

Удары по территории России, которые могут наноситься из Эстонии, вновь свидетельствуют об участии НАТО в конфликте на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, можно ожидать провокаций в Балтийском море, к чему открыто готовятся западные страны.

Надо реагировать спокойно. Бить врага и в хвост и в гриву, наступать. Это [Эстония] пусть нервничает. То, что сейчас творится, я думаю, будет доказано, откуда [дроны] летят. Это такой момент, который подсказывает, что сейчас задействованы все структуры НАТО и Европы для того, чтобы сделать нам больно. Провокации могут быть и на Балтике. Они к этому готовятся и не скрывают этого, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в Кингисеппском районе. По его словам, никто не пострадал.

До этого из-за ограничений в петербургском аэропорту Пулково на запасные площадки ушли более 30 рейсов, а еще 50 рейсов задержались с вылетом. Пассажирам в терминалах предоставляли питание, напитки и места для размещения. Для семей с детьми организовали бесплатное размещение в бизнес-салонах.

