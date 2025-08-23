Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:35

Главы МИД России и Азербайджана обсудили двустороннюю повестку

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил двустороннюю и региональную повестку, сообщается на сайте МИД Азербайджана. Министры также затронули вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

В ходе телефонного разговора обсуждался ряд вопросов азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестки дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также проблемы региональной и международной безопасности, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Лавров и Байрамов обсудили итоги заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Баку, которое состоялось 22 августа в Астрахани. Стороны обменялись мнениями и высоко оценили результаты встречи.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. По его словам, приоритетными направлениями для сотрудничества стали энергетика и транспортные связи.

Россия
Азербайджан
МИД
Сергей Лавров
Джейхун Байрамов
звонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над еще одним районом Петербурга сбили украинский БПЛА
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду
Появились подробности задержания Арсена Маркаряна
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.