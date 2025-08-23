Главы МИД России и Азербайджана обсудили двустороннюю повестку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил двустороннюю и региональную повестку, сообщается на сайте МИД Азербайджана. Министры также затронули вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

В ходе телефонного разговора обсуждался ряд вопросов азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестки дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также проблемы региональной и международной безопасности, — говорится в сообщении.

Вместе с тем Лавров и Байрамов обсудили итоги заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Баку, которое состоялось 22 августа в Астрахани. Стороны обменялись мнениями и высоко оценили результаты встречи.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. По его словам, приоритетными направлениями для сотрудничества стали энергетика и транспортные связи.