Больше сотни шахтеров застряли под землей в зоне боев у Доброполья

Больше сотни шахтеров застряли под землей в зоне боев у Доброполья Депутат Рады Волынец: 148 шахтеров застряли под землей у Доброполья

Под землей в районе города Доброполье застряли 148 шахтеров, сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, причиной инцидента стало отключение света. Позже в интервью изданию «Общественное» он сообщил, что горняков удалось поднять на поверхность.

Город расположен в непосредственной близости от линии фронта — примерно в 15 км. Несмотря на принудительную эвакуацию семей с детьми, работа на местных шахтах не прекращалась. Местные власти предупреждали, что продолжение работ создает серьезную угрозу для жизни горняков.

