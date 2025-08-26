День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:46

Больше сотни шахтеров застряли под землей в зоне боев у Доброполья

Депутат Рады Волынец: 148 шахтеров застряли под землей у Доброполья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Под землей в районе города Доброполье застряли 148 шахтеров, сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, причиной инцидента стало отключение света. Позже в интервью изданию «Общественное» он сообщил, что горняков удалось поднять на поверхность.

Город расположен в непосредственной близости от линии фронта — примерно в 15 км. Несмотря на принудительную эвакуацию семей с детьми, работа на местных шахтах не прекращалась. Местные власти предупреждали, что продолжение работ создает серьезную угрозу для жизни горняков.

Ранее более 500 работников покинули шахту «Спиридоновская» в Кемеровской области из-за систематических задержек заработной платы. Сумма задолженности перед горняками достигла 193,4 млн рублей. В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак после переговоров с трудовым коллективом заявил о подготовке к консервации предприятия в связи с кризисом в отрасли. На тот момент задержки по зарплате превышали месячный срок.

