В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей

В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей

В одном из кафе Санкт-Петербурга между сотрудниками заведения и посетителями произошла драка, сообщает Readovka.news. Конфликт возник из-за просьбы заменить пиццу.

Одна из пострадавших рассказала, что после того как посетительница попросила книгу жалоб, сотрудница заведения грубо отказала ей и устроила истерику. Также кассир вылила содержимое графина на посетителей, а затем бросила стеклянную посуду, которая попала одной из девушек в глаза.

После этого она напала на маму девочки, тянула ее за волосы и душила. Обострение ситуации произошло, когда к конфликту присоединился муж сотрудницы, который начал избивать женщин и 14-летнего подростка.

Ранее в городе Баймак в Башкирии произошла массовая драка в кафе «Зуфар». Молодые люди начали словесную перепалку, после чего решили продолжить выяснять отношения с помощью кулаков.