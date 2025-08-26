Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти Военэксперт Дандыкин: атаковавший Ленобласть дрон мог быть запущен из Эстонии

Украинские дроны, атаковавшие порт Усть-Луга в Ленинградской области, могли быть запущены из Эстонии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что это подтверждает факт обнаружения украинского беспилотника на территории Эстонии.

Уже давно известно, что они (Эстония и другие страны НАТО. ― NEWS.ru) полностью задействованы в этом конфликте ― оружием, деньгами и всем остальным. Если дрон там упал, значит, он просто, скорее всего, летел из Эстонии и не долетел. Вполне вероятно, сломался. Возможно, оттуда и летел, потому что расстояние большое. Это скоро выяснится, ― ответил Дандыкин.

Ранее глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что в юго-восточной части Эстонии найдены обломки украинского беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что нет никаких признаков, указывающих на российское происхождение дрона.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.