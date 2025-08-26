День знаний — 2025
26 августа 2025 в 19:13

Пленному украинцу грозит 20 лет за вторжение в Курскую область

СК возбудил против пленного украинца уголовное дело за обстрел Малой Локни

Попавший в плен старший солдат 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Роман Петровский стал фигурантом уголовного дела, сообщили в Следственном комитете РФ. Он обвиняется в теракте, максимальная санкция по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, что в период с января по март 2025 года Петровский многократно вторгался на территорию Курской области на машине пехоты Bradley. При нем были автомат и гранаты. Оборудовав в лесополосе в Малой Локне огневые позиции, он отслеживал перемещение российских бойцов, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. Он нанес не только существенный вред общественной безопасности села, но и значительный имущественный ущерб.

До этого по делу о фейках о ВС РФ заочно арестовали журналистку Анну Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки о взрывах в Одессе в апреле 2022 года и июле 2023-го. Сейчас она находится за пределами России.

