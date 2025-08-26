Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области

В больницах остаются 25 пострадавших при взрыве на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Из них 15 человек лечатся в стационарах Рязани, а 10 — в московских медцентрах. За последнее время из больниц выписаны 15 пациентов.

В стационарах остаются 25 человек. Из них 15 — в больницах Рязани и 10 — в медицинских центрах Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что каждая семья, потерявшая родственника в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе, получит выплаты общей суммой свыше 5 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ). При этом режим чрезвычайной ситуации, введенный в границах населенного пункта Лесной, продолжает действовать.