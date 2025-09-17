Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:14

Эпидемиолог рассказал, что стоит за частыми болезнями в детском саду

Эпидемиолог Косолапов: болезни в детском саду ведут к становлению иммунитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые болезни в начале посещения детского сада — это период адаптации и становления иммунной системы, рассказал врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, переданным MIR24.TV, задача родителей заключается в том, чтобы не паниковать, а делать все возможное, чтобы укреплять здоровье ребенка.

Частые болезни в начале посещения детского сада — это, к сожалению, неизбежный этап взросления и становления иммунной системы. Задача родителей — не паниковать и не винить себя, а понять естественность процесса и сделать все возможное, чтобы укреплять здоровье ребенка до сада и поддерживать его во время адаптации, — резюмировал Косолапов.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.

дети
эпидемиологи
здоровье
заболевания
