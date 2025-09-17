Эпидемиолог рассказал, что стоит за частыми болезнями в детском саду Эпидемиолог Косолапов: болезни в детском саду ведут к становлению иммунитета

Частые болезни в начале посещения детского сада — это период адаптации и становления иммунной системы, рассказал врач-эпидемиолог Илья Косолапов. По его словам, переданным MIR24.TV, задача родителей заключается в том, чтобы не паниковать, а делать все возможное, чтобы укреплять здоровье ребенка.

Частые болезни в начале посещения детского сада — это, к сожалению, неизбежный этап взросления и становления иммунной системы. Задача родителей — не паниковать и не винить себя, а понять естественность процесса и сделать все возможное, чтобы укреплять здоровье ребенка до сада и поддерживать его во время адаптации, — резюмировал Косолапов.

