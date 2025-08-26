«Для слабонервных»: сенатор разрушил миф о пятой статье Устава НАТО

Североатлантический альянс не соблюдает свой же устав, заявил сенатор Андрей Климов в беседе с NEWS.ru. Так он прокомментировал падение украинского БПЛА на территории Эстонии.

Пятая статья Устава НАТО написана для слабонервных. Она носит избирательный характер и не предполагает немедленного военного ответа, тем более со стороны США, если это напрямую не касается самих Соединенных Штатов, — отметил Климов.

Сенатор уверен, что выходка с дроном сойдет Киеву с рук. При этом БПЛА подверг опасности не одну страну НАТО, добавил Климов.

Ранее МВД Эстонии заявило, что страна потратит €200 млн на стену от БПЛА на границе с Россией. В планах ведомства сначала завершить строительство забора вдоль всей восточной границы, а после этого оснастить всевозможными техническими средствами.

Отмечается, что обломки украинского БПЛА были найдены в юго-восточной части Эстонии. Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что нет никаких признаков, которые указывали бы на российское происхождение дрона.