21 ноября 2025 в 10:25

В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи

Фото: t.me/spb_police78
Студентка одного из университетов Санкт-Петербурга заявила, что подожгла несколько вышек связи в городе, сообщает пресс-служба полиции региона. Девушка заявила, что ей угрожали анонимные кураторы.

Задержанная рассказала сотрудникам службы правопорядка, что совершила поджоги под влиянием анонимных кураторов, угрожавших ей уголовной ответственностью за якобы перевод денежных средств на финансирование украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

22-летняя девушка задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее в СК сообщили, что подросток из Московской области согласился совершить теракт на железной дороге за денежное вознаграждение. 16-летний юноша поджег релейный шкаф на станции Одинцово.

До этого стало известно, что неизвестные, выдававшие себя за правоохранителей, запугали 16-летнего подростка и заставили его совершить поджог в кинозале «Авиапарка». Злоумышленники убедили юношу, что он якобы нарушил закон, и затем полностью контролировали его действия. Инцидент произошел во время вечернего сеанса. Нарушителя оперативно задержали охранники и передали подоспевшим полицейским.

поджоги
студентки
Санкт-Петербург
Россия
