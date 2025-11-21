Международный муниципальный форум стран БРИКС
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки

Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
Татарский чак-чак — это хрустящее медовое лакомство, которое занимает главное место на праздничном столе. Его вкус строится на простых ингредиентах, но технология требует аккуратности. Для традиционного варианта используют 3 яйца, 250–300 г муки, щепотку соли, 1 ст. л. водки или коньяка (для хрусткости), 250 г меда, 150 г сахара и 100–120 мл растительного масла для жарки.

Яйца взбивают с солью, добавляют алкоголь и постепенно вмешивают муку, пока тесто не станет плотным и упругим. Его оставляют отдохнуть, затем раскатывают тонким пластом и нарезают маленькими брусочками или полосками. Заготовки обжаривают в разогретом масле до равномерной золотистой корочки.

Параллельно готовят медовую основу: мед соединяют с сахаром и прогревают на медленном огне, пока масса не станет густой и тягучей. Горячую карамель смешивают с обжаренными кусочками теста и быстро формуют горку или плоский пирог — при остывании масса твердеет.

Настоящий татарский чак-чак отличается хрустящими кусочками теста, мягким ароматом меда и характерной карамельной крошкой. Это лакомство хранится долго, становится только вкуснее и остается одним из самых узнаваемых символов татарской кухни.

Ранее мы поделились классическим рецептом засолки икры форели.

