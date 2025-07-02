Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 19:00

Хочется съесть даже крошки! Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак

Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эчпочмак можно назвать одним из самых популярных вариантов татарской выпечки. Его необычная форма, сочная начинка и аромат свежеиспеченного теста делают этот пирожок по-настоящему особенным.

Раньше эту татарскую выпечку готовили в печи, но сейчас можно обойтись и духовкой. В новом материале NEWS.ru поделимся пошаговым рецептом легендарной татарской выпечки.

Первым делом приготовьте тесто. Для этого следует смешать 500 граммов муки, чайную ложку соли, 250 миллилитров кефира и 100 граммов размягченного сливочного масла. Замесите эластичное тесто и оставьте отдыхать 40 минут.

Для начинки мелко нарежьте 500 граммов баранины, три картофелины и две луковицы. Посолите, поперчите, добавьте чайную ложку зиры.

Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите начинку, защипните треугольники, оставив отверстие сверху. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности через отверстие добавьте по чайной ложке бульона в каждый пирожок.

Подавайте горячими, посыпав зеленью. Ароматная выпечка с историей готова!

рецепт
еда
кулинария
готовка
татары
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.