Хочется съесть даже крошки! Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак

Эчпочмак можно назвать одним из самых популярных вариантов татарской выпечки. Его необычная форма, сочная начинка и аромат свежеиспеченного теста делают этот пирожок по-настоящему особенным.

Раньше эту татарскую выпечку готовили в печи, но сейчас можно обойтись и духовкой. В новом материале NEWS.ru поделимся пошаговым рецептом легендарной татарской выпечки.

Первым делом приготовьте тесто. Для этого следует смешать 500 граммов муки, чайную ложку соли, 250 миллилитров кефира и 100 граммов размягченного сливочного масла. Замесите эластичное тесто и оставьте отдыхать 40 минут.

Для начинки мелко нарежьте 500 граммов баранины, три картофелины и две луковицы. Посолите, поперчите, добавьте чайную ложку зиры.

Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите начинку, защипните треугольники, оставив отверстие сверху. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности через отверстие добавьте по чайной ложке бульона в каждый пирожок.

Подавайте горячими, посыпав зеленью. Ароматная выпечка с историей готова!