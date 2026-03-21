Самая вкусная и простая лепешка: сочная татарская катлама на сковороде

Катлама — слоеная лепешка, популярная у узбеков, татар, чувашей и других народов. Она бывает жареной или печеной, но в любом варианте получается воздушной, хрустящей и ароматной. В этом рецепте мы разберем классический способ приготовления катламы на сковороде: получится быстро, вкусно и просто.

Список продуктов

Хлебопекарная мука — 500 г

Вода питьевая — 250 мл

Соль — 1 ч. л.

Подсолнечное масло — 3 ст. л. (в тесто и на жарку)

Сливочное масло — 50 г

Способ приготовления

В миске соедините воду, соль и три ложки подсолнечного (можно заменить другим растительным) масла. Осторожно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оставьте его «отдохнуть» на полчаса под полотенцем.

Раскатайте тесто в пласт (где-то 2 мм). Сливочное масло растопите и равномерно смажьте им поверхность. Сверните тесто в плотный рулет. Дайте полежать 15 минут, а затем поделите на небольшие батончики.

Каждый кусочек раскатайте, чтобы получилась лепешка. Можно просто приплюснуть их. Рекомендуем еще раз слегка смазать заготовки сливочным маслом.

Обжаривайте лепешки на среднем огне с двух сторон до румяности, примерно по 3-4 минутки с каждой стороны.

Готовую катламу подавайте горячей — она особенно вкусна свежей, с хрустящими слоями.

Совет: такую катламу можно приготовить с начинкой. Чаще всего внутрь лепешки кладут картошку или мясо.

