Самая вкусная и простая лепешка: сочная татарская катлама на сковороде

Катлама — слоеная лепешка, популярная у узбеков, татар, чувашей и других народов. Она бывает жареной или печеной, но в любом варианте получается воздушной, хрустящей и ароматной. В этом рецепте мы разберем классический способ приготовления катламы на сковороде: получится быстро, вкусно и просто.
Список продуктов
- Хлебопекарная мука — 500 г
- Вода питьевая — 250 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Подсолнечное масло — 3 ст. л. (в тесто и на жарку)
- Сливочное масло — 50 г
Способ приготовления
В миске соедините воду, соль и три ложки подсолнечного (можно заменить другим растительным) масла. Осторожно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оставьте его «отдохнуть» на полчаса под полотенцем.
Раскатайте тесто в пласт (где-то 2 мм). Сливочное масло растопите и равномерно смажьте им поверхность. Сверните тесто в плотный рулет. Дайте полежать 15 минут, а затем поделите на небольшие батончики.
Каждый кусочек раскатайте, чтобы получилась лепешка. Можно просто приплюснуть их. Рекомендуем еще раз слегка смазать заготовки сливочным маслом.
Обжаривайте лепешки на среднем огне с двух сторон до румяности, примерно по 3-4 минутки с каждой стороны.
Готовую катламу подавайте горячей — она особенно вкусна свежей, с хрустящими слоями.
Совет: такую катламу можно приготовить с начинкой. Чаще всего внутрь лепешки кладут картошку или мясо.
