Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 17:00

Самая вкусная и простая лепешка: сочная татарская катлама на сковороде

Простая и вкусная татарская лепешка
Подписывайтесь на нас в MAX

Катлама — слоеная лепешка, популярная у узбеков, татар, чувашей и других народов. Она бывает жареной или печеной, но в любом варианте получается воздушной, хрустящей и ароматной. В этом рецепте мы разберем классический способ приготовления катламы на сковороде: получится быстро, вкусно и просто.

Список продуктов

  • Хлебопекарная мука — 500 г
  • Вода питьевая — 250 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло — 3 ст. л. (в тесто и на жарку)
  • Сливочное масло — 50 г

Способ приготовления

В миске соедините воду, соль и три ложки подсолнечного (можно заменить другим растительным) масла. Осторожно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оставьте его «отдохнуть» на полчаса под полотенцем.

Раскатайте тесто в пласт (где-то 2 мм). Сливочное масло растопите и равномерно смажьте им поверхность. Сверните тесто в плотный рулет. Дайте полежать 15 минут, а затем поделите на небольшие батончики.

Каждый кусочек раскатайте, чтобы получилась лепешка. Можно просто приплюснуть их. Рекомендуем еще раз слегка смазать заготовки сливочным маслом.

Обжаривайте лепешки на среднем огне с двух сторон до румяности, примерно по 3-4 минутки с каждой стороны.

Готовую катламу подавайте горячей — она особенно вкусна свежей, с хрустящими слоями.

Совет: такую катламу можно приготовить с начинкой. Чаще всего внутрь лепешки кладут картошку или мясо.

Посмотрите рецепт пышной шарлотки с яблоками.

Читайте также
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Семья и жизнь
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Все о томатной пасте: как выбирать, использовать в пост, приготовить самому
Семья и жизнь
Все о томатной пасте: как выбирать, использовать в пост, приготовить самому
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Общество
Картошка, яйцо и щепотка паприки — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются нежнее и сочнее любых драников
Сыр, который покорил мир! Все о сулугуни: чем хорош, с чем едят, рецепты
Семья и жизнь
Сыр, который покорил мир! Все о сулугуни: чем хорош, с чем едят, рецепты
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
Семья и жизнь
Салат «Минутка: не надо ничего варить, нарежьте 4 простых ингредиента
кулинария
кухня
лепешки
национальная кухня
рецепт
рецепты
Татарстан
татары
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
ПВО сбили два БПЛА над российским регионом
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.