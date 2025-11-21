Московский суд взыскал с немецкой компании миллиарды евро

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу России €7,5 млрд (695 млрд рублей) с немецкой компании Wintershall Dea, юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров третейского суда в Гааге, сообщает ТАСС. Решение принято по заявлению Генпрокуратуры РФ.

Суд рассматривал дело после того, как в сентябре запретил Wintershall Dea, Aurelius Cotta и арбитрам обращаться в иностранные юрисдикции по спору с РФ. Однако ответчики нарушили это требование, что и стало основанием для взыскания суммы по курсу ЦБ.

В октябре Генпрокуратура потребовала принудительного взыскания средств с участников разбирательства, указывая на неисполнение судебного определения. 20 ноября арбитраж удовлетворил заявление. Позднее из дела исключили одного из арбитров после отказа Генпрокуратуры от претензий к нему.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с норвежского концерна Yara International 18,3 млрд рублей в пользу латвийской компании Uralkali Trading, экспортного трейдера «Уралкалия». Иск был удовлетворен полностью, включая взыскание основного долга за поставленную продукцию, процентов и убытков от простоя судов, после того как Yara препятствовала своим дочерним предприятиям в погашении задолженности.