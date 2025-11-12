«Уралкалий» отсудил у норвежской компании миллиарды рублей

Рабочий на Сильвинитовой обогатительной фабрике (СОФ) в Пермском крае. Сильвинитовая обогатительная фабрика по производству хлористого калия является самой крупной фабрикой компании «Уралкалий»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading (экспортный трейдер российского производителя минудобрений «Уралкалия») к норвежскому химическому концерну Yara International, передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы судебного дела. Общая сумма взыскания составила 18,3 млрд рублей.

Как уточняет источник издания, знакомый с ситуацией, иск был связан с возмещением убытков, которые возникли из-за действий Yara, препятствовавших своим дочерним предприятиям в погашении задолженности за поставленную продукцию. При этом отмечается, что норвежская сторона ранее отказалась от подписания мирового соглашения, настаивая на необоснованности предъявленных претензий.

Исковое заявление было подано в марте текущего года, где истец требовал взыскания основного долга в размере $67,6 млн (около 5,5 млрд рублей) и €66,5 млн (6,2 млрд рублей), а также значительных сумм процентов и убытков от простоя судов. Суд постановил взыскать всю заявленную сумму, которая на момент подачи иска была эквивалентна 18,3 млрд рублей.

В комментарии изданию представители Uralkali Trading заявили, что большинство европейских контрагентов компании уже погасили свои обязательства. В компании также подчеркнули, что действия материнской компании Yara, приведшие к неоплате поставок, создают угрозу для стабильного обеспечения рынка удобрениями.

Ранее скончался бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет. Бывшие коллеги покойного подчеркнули, что под руководством Осипова, который занимал должность гендиректора с 2013 по 2020 год, «Уралкалий» вышел на новый уровень.