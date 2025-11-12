«Уралкалий» отсудил у норвежской компании миллиарды рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading (экспортный трейдер российского производителя минудобрений «Уралкалия») к норвежскому химическому концерну Yara International, передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы судебного дела. Общая сумма взыскания составила 18,3 млрд рублей.
Как уточняет источник издания, знакомый с ситуацией, иск был связан с возмещением убытков, которые возникли из-за действий Yara, препятствовавших своим дочерним предприятиям в погашении задолженности за поставленную продукцию. При этом отмечается, что норвежская сторона ранее отказалась от подписания мирового соглашения, настаивая на необоснованности предъявленных претензий.
Исковое заявление было подано в марте текущего года, где истец требовал взыскания основного долга в размере $67,6 млн (около 5,5 млрд рублей) и €66,5 млн (6,2 млрд рублей), а также значительных сумм процентов и убытков от простоя судов. Суд постановил взыскать всю заявленную сумму, которая на момент подачи иска была эквивалентна 18,3 млрд рублей.
В комментарии изданию представители Uralkali Trading заявили, что большинство европейских контрагентов компании уже погасили свои обязательства. В компании также подчеркнули, что действия материнской компании Yara, приведшие к неоплате поставок, создают угрозу для стабильного обеспечения рынка удобрениями.
