Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:33

«Уралкалий» отсудил у норвежской компании миллиарды рублей

Арбитражный суд взыскал с норвежской Yara в пользу «Уралкалия» 18,3 млрд рублей

Рабочий на Сильвинитовой обогатительной фабрике (СОФ) в Пермском крае. Сильвинитовая обогатительная фабрика по производству хлористого калия является самой крупной фабрикой компании «Уралкалий» Рабочий на Сильвинитовой обогатительной фабрике (СОФ) в Пермском крае. Сильвинитовая обогатительная фабрика по производству хлористого калия является самой крупной фабрикой компании «Уралкалий» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading (экспортный трейдер российского производителя минудобрений «Уралкалия») к норвежскому химическому концерну Yara International, передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы судебного дела. Общая сумма взыскания составила 18,3 млрд рублей.

Как уточняет источник издания, знакомый с ситуацией, иск был связан с возмещением убытков, которые возникли из-за действий Yara, препятствовавших своим дочерним предприятиям в погашении задолженности за поставленную продукцию. При этом отмечается, что норвежская сторона ранее отказалась от подписания мирового соглашения, настаивая на необоснованности предъявленных претензий.

Исковое заявление было подано в марте текущего года, где истец требовал взыскания основного долга в размере $67,6 млн (около 5,5 млрд рублей) и €66,5 млн (6,2 млрд рублей), а также значительных сумм процентов и убытков от простоя судов. Суд постановил взыскать всю заявленную сумму, которая на момент подачи иска была эквивалентна 18,3 млрд рублей.

В комментарии изданию представители Uralkali Trading заявили, что большинство европейских контрагентов компании уже погасили свои обязательства. В компании также подчеркнули, что действия материнской компании Yara, приведшие к неоплате поставок, создают угрозу для стабильного обеспечения рынка удобрениями.

Ранее скончался бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет. Бывшие коллеги покойного подчеркнули, что под руководством Осипова, который занимал должность гендиректора с 2013 по 2020 год, «Уралкалий» вышел на новый уровень.

уралкалий
суды
компании
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяная каша под ногами, заморозки до -5: прогноз погоды в Москве на неделю
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.