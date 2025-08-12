Скончался бывший гендиректор «Уралкалия»

Скончался бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Ему было 59 лет. Бывшие коллеги покойного подчеркнули, что под руководством Осипова, который занимал должность гендиректора с 2013 по 2020 год, «Уралкалий» вышел на новый уровень.

Реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрены современные управленческие подходы, усилена научно-исследовательская работа, — говорится в некрологе.

Отмечается, что более 20 лет Осипов посвятил развитию химической промышленности. Особое внимание он уделял развитию персонала, улучшению условий труда и социальной поддержки. Кроме того, Осипов поддерживал образование, здравоохранение и спорт, был отмечен государственными и региональными наградами.

