Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:57

Скончался бывший гендиректор «Уралкалия»

Экс-гендиректор ПАО «Уралкалий» Осипов умер в возрасте 59 лет

Дмитрий Осипов Дмитрий Осипов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Скончался бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий» и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Осипов, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Ему было 59 лет. Бывшие коллеги покойного подчеркнули, что под руководством Осипова, который занимал должность гендиректора с 2013 по 2020 год, «Уралкалий» вышел на новый уровень.

Реализованы крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрены современные управленческие подходы, усилена научно-исследовательская работа, — говорится в некрологе.

Отмечается, что более 20 лет Осипов посвятил развитию химической промышленности. Особое внимание он уделял развитию персонала, улучшению условий труда и социальной поддержки. Кроме того, Осипов поддерживал образование, здравоохранение и спорт, был отмечен государственными и региональными наградами.

Ранее сообщалось, что в возрасте 58 лет умер российский писатель, журналист и переводчик Евгений Чижов. Он погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже Балтийского моря. Самостоятельно выбраться из воды мужчина не смог, тело достали водолазы МЧС.

смерти
компании
гендиректора
Пермский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.