Казахстан вслед за Россией отверг европейский военный порядок Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованного в информационно-правовой системе нормативных актов. Россия приостановила участие в соглашении в 2007 году и окончательно вышла из него в 2023 году.

Постановляю: 1. Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, — сказано в указе.

Участие в ДОВСЕ также приостановила Белоруссия, а Грузия и Молдавия не применяют условия соглашения. Решение Казахстана означает фактическое прекращение действия договора на большей части постсоветского пространства.

ДОВСЕ — это договор, который ограничивает количество танков, бронетехники, артиллерии и боевой авиации в Европе. Соглашение необходимо, чтобы страны не накапливали вооружения у границ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия межправительственного соглашения с США. Документ касается процедуры утилизации оружейного плутония, который более не применяется в оборонных целях.