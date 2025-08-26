День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:43

В Эстонии обнаружили обломки украинского дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В юго-восточной части Эстонии найдены обломки украинского беспилотного летательного аппарата, рассказал глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, передает ERR. Он отметил, что нет никаких признаков, указывающих на российское происхождение беспилотника.

По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, — прокомментировал Паллосон.

Он также отметил, что на месте происшествия была замечена значительная воронка, оставшаяся после взрыва.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что упрощать процедуру пересечения границы с Россией не планируется. На границе работают три пункта пропуска, один из которых открыт только днем. В августе 2024 года введен полный таможенный контроль, что увеличило время ожидания.

До этого Таро объявил о планах правительства выделить €200 млн (18,89 млрд рублей) на строительство «дроновой стены» на границе с Россией. В первую очередь необходимо завершить ограждение вдоль восточной границы, а затем оснастить его техническими средствами.

