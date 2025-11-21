Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:30

Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью

Один человек пострадал при столкновении автобуса и фуры на трассе М-10 «Россия»

Фото: t.me/ugibddtver
Один человек пострадал при столкновении автобуса и фуры на федеральной трассе М-10 «Россия», сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области в своем Telegram-канале. Авария произошла в Калининском муниципальном округе. На месте работают оперативные службы.

В результате ДТП травмы получил один человек, — говорится в сообщении.

Ранее три человека, включая мать с ребенком, погибли при ДТП в Краснодаре. По предварительным данным, ДТП произошло с участием автомобилей BMW и Volkswagen Jetta. Водитель BMW, пытаясь скрыться от погони полицейских, столкнулся с другой машиной, в салоне которой находилась женщина с ребенком. Легковушка мгновенно загорелась.

До этого сообщалось, что двое водителей и пассажир погибли в массовом ДТП на 179-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии. Инцидент произошел около 12:00 мск, в аварию попали четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом допустил занос и врезался в бензовоз на встречной полосе. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть искореженный автомобиль и лежащий на боку бензовоз.

Россия
Тверская область
ДТП
грузовики
автобусы
