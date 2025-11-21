Международный муниципальный форум стран БРИКС
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов

ГД в первом чтении приняла закон об увеличении исполнительского сбора до 12%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который предусматривает увеличение исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы взыскиваемого долга. По данным ТАСС, мера направлена на стимулирование своевременного исполнения судебных актов и других обязательных решений.

Изменения планируется внести в закон «Об исполнительном производстве». Согласно действующим нормам, размер исполнительского сбора составляет 7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества. При этом минимальная сумма сбора для граждан и индивидуальных предпринимателей установлена в размере 1000 рублей, а для организаций — 10 000 рублей. В случае неисполнения неимущественного характера исполнительного документа сбор для граждан и ИП составляет 5000 рублей, а для организаций — 50 000 рублей.

Новый законопроект предлагает увеличить процентный сбор до 12% от суммы долга. Для случаев неисполнения неимущественного характера исполнительного документа, сбор для граждан и индивидуальных предпринимателей предлагается установить в размере 10 000 рублей, а для организаций — 100 000 рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать своевременному исполнению судебных актов, в том числе по уплате алиментов, компенсации ущерба и морального вреда.

Ранее партия «Справедливая Россия» заявила о намерении повторно представить в Госдуму законопроект о введении 13-й пенсионной выплаты. В партии отметили, что значительная часть пенсии уходит на оплату ЖКУ и лекарства.

