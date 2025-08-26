День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:05

Скончался экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Михаил Прусак Михаил Прусак Фото: Юрий Машков/ТАСС

26 августа ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак, сообщил врио главы региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Ему было 65 лет.

Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии, — написал Дронов.

Он также отметил, что Прусак всегда последовательно защищал интересы и позицию Новгородской области. По его словам, он ушел из жизни, оставив память о себе как о человеке, удостоенном высоких государственных наград.

Дронов выразил соболезнования родным и близким.

Михаил Прусак возглавлял Новгородскую область на протяжении почти 16 лет, с 1991 по 2007 год. В августе 2007 года он досрочно сложил полномочия.

Ранее стало известно о кончине бывшего губернатора Владимирской области Николая Виноградова. Глава региона Александр Авдеев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Виноградова, отметив его роль в преодолении трудностей 1990-х годов и развитии области в 2000-е. Виноградову было 78 лет.

Новгородская область
губернаторы
смерти
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.