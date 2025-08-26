Скончался экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак

26 августа ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак, сообщил врио главы региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Ему было 65 лет.

Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии, — написал Дронов.

Он также отметил, что Прусак всегда последовательно защищал интересы и позицию Новгородской области. По его словам, он ушел из жизни, оставив память о себе как о человеке, удостоенном высоких государственных наград.

Дронов выразил соболезнования родным и близким.

Михаил Прусак возглавлял Новгородскую область на протяжении почти 16 лет, с 1991 по 2007 год. В августе 2007 года он досрочно сложил полномочия.

Ранее стало известно о кончине бывшего губернатора Владимирской области Николая Виноградова. Глава региона Александр Авдеев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Виноградова, отметив его роль в преодолении трудностей 1990-х годов и развитии области в 2000-е. Виноградову было 78 лет.