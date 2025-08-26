Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие В Москве лекция по уголовному праву прервалась из-за драки студентов

В Москве студенты юридического факультета подрались на лекции об ответственности за насилие. Кадры потасовки оказались в распоряжении NEWS.ru. По словам очевидцев, спор начался с обсуждения правовой квалификации конкретного случая.

Во время лекции адвоката два студента-стажера, участвовавшие в организации мероприятия, начали бурно обсуждать статью из Уголовного кодекса и не смогли договориться на словах. Сначала они обменивались невинными репликами, а затем начали повышать голос друг на друга. В итоге мероприятие прервалось из-за потасовки вспыльчивых студентов.

Лектор вовремя вмешался и остановил конфликт. Позже выяснилось, что мероприятие организовал адвокат Геннадий Кузьмин. В нем приняли участие как студенты, так и пенсионеры.

