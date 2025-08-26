День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:45

Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие

В Москве лекция по уголовному праву прервалась из-за драки студентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве студенты юридического факультета подрались на лекции об ответственности за насилие. Кадры потасовки оказались в распоряжении NEWS.ru. По словам очевидцев, спор начался с обсуждения правовой квалификации конкретного случая.

Во время лекции адвоката два студента-стажера, участвовавшие в организации мероприятия, начали бурно обсуждать статью из Уголовного кодекса и не смогли договориться на словах. Сначала они обменивались невинными репликами, а затем начали повышать голос друг на друга. В итоге мероприятие прервалось из-за потасовки вспыльчивых студентов.

Лектор вовремя вмешался и остановил конфликт. Позже выяснилось, что мероприятие организовал адвокат Геннадий Кузьмин. В нем приняли участие как студенты, так и пенсионеры.

Ранее в Янино Ленинградской области рядом с детским садом произошла массовая драка мигрантов. В ней участвовали более 20 рабочих, занимавшихся ремонтом в учреждении. В ход пошли кулаки, угрозы и подручные предметы, включая палки. Местные жители, ставшие свидетелями потасовки, выразили возмущение происходящим в их микрорайоне.

видео
драки
эксклюзив
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.