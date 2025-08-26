День знаний — 2025
26 августа 2025 в 18:55

«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца

Слуцкий считает манипуляцией угрозы Мерца усилить антироссийские санкции

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы немецкого канцлера Фридриха Мерца усилить антироссийские санкции являются попыткой политического манипулирования, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Таким образом европейский политик хочет вынудить президента РФ Владимира Путина провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Угрозы Мерца усилить давление на Россию, если, мол, не состоится встреча президента России с Зеленским, — низкопробная политическая манипуляция. Заявляя, что «ход за Москвой», германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования, — сказано в публикации.

Он подчеркнул, что ни угрозы, ни спекуляции на санкционной теме не приведут к реальному результату — прекращению конфликта. Это, по его словам, должны понимать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и их единомышленники. Слуцкий посоветовал им не мешать.

Мерц пообещал ужесточить санкции против Москвы, если президенты России и Украины не встретятся в ближайшее время на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни. Политик добавил, что в ЕС снова будут совещаться по этому вопросу.

Фридрих Мерц
политика
ФРГ
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Леонид Слуцкий
