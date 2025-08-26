День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:13

Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Мининвеста

Более 300 млрд рублей инвестиций привлекут в государственные индустриальные парки Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, к 2030 году на территории шести государственных индустриальных парков Подмосковья планируется создание более 100 высокотехнологичных производств.

Создание государственных индустриальных парков сегодня является одним из ключевых направлений работы инвестблока правительства Московской области. На этих площадках будет создана инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для быстрого запуска высокотехнологичных производств, — отметила Зиновьева.

Управляющими компаниями шести создаваемых индустриальных парков — «Ключ», «Титан», «Импульс», «Сергиев Посад», «Есипово» и «Жуковский» — выступят АО «ОЭЗ „Дубна“ и Корпорация развития Московской области. Резидентами этих площадок стали уже 45 компаний.

Зиновьева отметила, что индустриальные площадки будут работать по принципу «Все включено» с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Она подчеркнула, что до 2030 года на них будет создано более 40 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья.

Ранее Зиновьева сообщила, что в рамках ПМЭФ Московская область сосредоточила свое внимание на ключевых направлениях технологического прогресса: роботостроение и искусственный интеллект.

Подмосковье
экономика
рабочие места
инвестиции
