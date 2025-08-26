День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:18

В ЛНР осудили украинскую шпионку

Верховный суд ЛНР вынес приговор украинской шпионке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 25-летнюю украинку Лолиту Василенко к 15 годам лишения свободы за шпионаж, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Уголовное дело расследовано УФСБ России по ЛНР.

Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Она признана виновной по статье 276 УК РФ (шпионаж), — заявила Усачева.

Суд установил, что в сентябре 2022 года Василенко по собственной инициативе собирала сведения о расположении российских военных в ЛНР и передавала эту информацию украинским спецслужбам через интернет-мессенджер.

Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В июне 2024 года Илья Ковзалин, бывший партнер Василенко, также был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.

шпионы
суды
приговоры
ЛНР
