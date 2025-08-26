День знаний — 2025
26 августа 2025

Представлен дизайн первого водородного поезда

«Трансмашхолдинг» поделился дизайном первого водородного поезда

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

«Трансмашхолдинг» представил дизайн первого поезда на водородных топливных элементах. На опубликованных пресс-службой ТМХ кадрах можно увидеть, что поезд имеет обтекаемую форму с угловатым лобовым стеклом. Палитра его дизайна состоит из оттенков синего, серого и черного цветов, дополненных ярко-красными акцентами на передней части поезда. Шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов отметил, что главной целью стало создание инновационного и динамичного образа.

Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что «Трансмашхолдинг» после введения санкций получил предприятие одной из немецких компаний всего за доллар. По его словам, завод находился в Санкт-Петербурге. Немецкая компания была вынуждена прекратить производство.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный трамвай могут запустить в столице в сентябре. Он отметил, что через пять лет около двух третей всех трамваев в городе будут работать без водителя. Градоначальник пояснил, что речь идет о том транспорте, который едет по отдельным выделенным полосам.

