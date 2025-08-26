Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China

Пассажиры авиакомпании Air China после внеплановой посадки самолета, летевшего из Лондона в Пекин, в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в пункт назначения, следует из данных сервиса Flightradar. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика взлетел из города в направлении КНР в 19:22 по московскому времени. В российской воздушной гавани в разговоре с ТАСС подтвердили это.

Должен уже взлететь, — рассказали в аэропорту.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя. На борту находятся 311 пассажиров. Отмечалось, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 по московскому времени и приземлился в Нижневартовске в 06:23.

