26 августа 2025 в 20:01

Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China

Пассажиры Air China вылетели из Нижневартовска в Пекин на резервном самолете

Фото: Markus Mainka/http:/imagebroker.com/search/Global Look Press

Пассажиры авиакомпании Air China после внеплановой посадки самолета, летевшего из Лондона в Пекин, в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа вылетели в пункт назначения, следует из данных сервиса Flightradar. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика взлетел из города в направлении КНР в 19:22 по московскому времени. В российской воздушной гавани в разговоре с ТАСС подтвердили это.

Должен уже взлететь, — рассказали в аэропорту.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China экстренно посадили в аэропорту Нижневартовска из-за поломки двигателя. На борту находятся 311 пассажиров. Отмечалось, что самолет вылетел из Хитроу в 00:43 по московскому времени и приземлился в Нижневартовске в 06:23.

До этого экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 не укрепили дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать. По его словам, эта проблема проявляется практически у всех производителей в мире, но у самолета РФ она проявляется раньше.

