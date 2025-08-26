День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:50

Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости о Волочковой

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась свежими фотографиями из русской бани, на которых предстала в откровенном виде. Какие еще известны последние новости о Волочковой?

Что за обнаженные фото опубликовала Волочкова

У Волочковой есть баня, построенная по индивидуальному проекту на территории ее особняка. Балерина регулярно делится с подписчиками кадрами из парной.

В новой фотосессии Волочкова позирует на деревянной скамье, прикрывшись только банными вениками. Волосы танцовщицы собраны назад.

«Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах… Чувство самоиронии мне присуще», — написала под фото Анастасия.

Также на паре снимков она появляется с широким веером, который закрывает ее тело.

Что за скандал Волочкова устроила в самолете

В августе во время полета рейсом Санкт-Петербург — Москва Волочкову сняли на видео пассажиры: она закинула ноги наверх, на переднее кресло, чем вызвала возмущение у пользователей соцсетей. Танцовщица летела домой экономклассом — видимо, очень торопилась домой.

Балерина, комментируя скандал с ее полетом в самолете, назвала свои ноги священными.

«Если бы мне купили место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой был бы счастлив, что мои ноги висят над его головой», — заявила артистка.

Почему Волочкова отреклась от дочери и матери

Единственная дочь Волочковой Ариадна организовала в Москве пикник в честь заключения брака со своим избранником Никитой Григоряном, не пригласив на него мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова (Волочкова).

Балерина разразилась гневными заявлениями в адрес родных.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна Дочь Анастасии Волочковой Ариадна Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Волочкова подчеркнула, что в апреле она устроила для дочери венчание и последовавшее за ним торжество в Санкт-Петербурге, по сравнению с которыми праздник в столице был «свадьбой на полянке» и «сабантуем».

«Я дорожу светом своим души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — заявила Волочкова.

Что Волочкова сказала о своем «алкоголизме»

Балерина в очередной раз ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости. На эту тему она высказалась в подкасте Амирана Сардарова. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. При этом танцовщица напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками.

«Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?» — сказала Волочкова.

Что Волочкова сказала о Сочи

В этом месяце Волочкова посетила Сочи, назвала его ужасным городом и пообещала туда не возвращаться. Балерина отметила, что приехала на курорт впервые с 2009 года, однако он с тех пор не изменился.

«Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Волочкова.

Позже она оправдалась за свои слова в разговоре с «Телепрограммой». Волочкова рассказала, что в свою поездку в Сочи ей почти не удалось посмотреть на город, поскольку она прилетала туда на выступление по приглашению.

«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет», — заявила балерина.

Употребление алкоголя вредит здоровью.

Читайте также:

Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак

Экс-совладельца «Зимней вишни» требуют признать экстремистом: что известно

Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын

Анастасия Волочкова
новости
балерины
алкоголизм
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.