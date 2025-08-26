Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости о Волочковой

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась свежими фотографиями из русской бани, на которых предстала в откровенном виде. Какие еще известны последние новости о Волочковой?

Что за обнаженные фото опубликовала Волочкова

У Волочковой есть баня, построенная по индивидуальному проекту на территории ее особняка. Балерина регулярно делится с подписчиками кадрами из парной.

В новой фотосессии Волочкова позирует на деревянной скамье, прикрывшись только банными вениками. Волосы танцовщицы собраны назад.

«Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах… Чувство самоиронии мне присуще», — написала под фото Анастасия.

Также на паре снимков она появляется с широким веером, который закрывает ее тело.

Что за скандал Волочкова устроила в самолете

В августе во время полета рейсом Санкт-Петербург — Москва Волочкову сняли на видео пассажиры: она закинула ноги наверх, на переднее кресло, чем вызвала возмущение у пользователей соцсетей. Танцовщица летела домой экономклассом — видимо, очень торопилась домой.

Балерина, комментируя скандал с ее полетом в самолете, назвала свои ноги священными.

«Если бы мне купили место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой был бы счастлив, что мои ноги висят над его головой», — заявила артистка.

Почему Волочкова отреклась от дочери и матери

Единственная дочь Волочковой Ариадна организовала в Москве пикник в честь заключения брака со своим избранником Никитой Григоряном, не пригласив на него мать. При этом на торжестве присутствовала бабушка невесты Тамара Антонова (Волочкова).

Балерина разразилась гневными заявлениями в адрес родных.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Волочкова подчеркнула, что в апреле она устроила для дочери венчание и последовавшее за ним торжество в Санкт-Петербурге, по сравнению с которыми праздник в столице был «свадьбой на полянке» и «сабантуем».

«Я дорожу светом своим души, а мне не могут простить успех. Но я переживу все эти семейные ситуации, однако это факт — в моем сердце нет матери и нет дочери. Это чужие люди», — заявила Волочкова.

Что Волочкова сказала о своем «алкоголизме»

Балерина в очередной раз ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости. На эту тему она высказалась в подкасте Амирана Сардарова. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. При этом танцовщица напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками.

«Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?» — сказала Волочкова.

Что Волочкова сказала о Сочи

В этом месяце Волочкова посетила Сочи, назвала его ужасным городом и пообещала туда не возвращаться. Балерина отметила, что приехала на курорт впервые с 2009 года, однако он с тех пор не изменился.

«Как был колхоз, так и остался. А город сам по себе вообще очень криминальный. Полный совок!» — подчеркнула Волочкова.

Позже она оправдалась за свои слова в разговоре с «Телепрограммой». Волочкова рассказала, что в свою поездку в Сочи ей почти не удалось посмотреть на город, поскольку она прилетала туда на выступление по приглашению.

«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы. Откуда я знаю, как развивается этот курорт, я там не была 14 лет», — заявила балерина.

Употребление алкоголя вредит здоровью.

