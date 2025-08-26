День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:57

Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак

Алексей Аптовцев Алексей Аптовцев Фото: PhotoXPress.ru/legion=media.ru

Актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Кремлевские курсанты», а также по работам в качестве актера озвучки, умер на 50-м году жизни. Что стало причиной смерти, чем еще известен артист?

Из-за чего умер Аптовцев

О смерти актера сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

«Да, одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября», — сказал Шаповалов.

Причину смерти, а также дату и место прощания с Аптовцевым он не назвал.

В официальном сообщении театра «ФЭСТ», где служил Аптовцев, отметили, что артиста забрала «страшная болезнь».

«Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых», — говорится в публикации.

Как передает aif.ru со ссылкой на источники в окружении артиста, Аптовцев скончался от онкологического заболевания. Уточняется, что актер ушел из жизни вечером 24 августа.

Telegram-канал SHOT добавил, что у Аптовцева мог быть рак поджелудочной железы — артист «сгорел» за четыре месяца.

«Болезнь выявили весной. Врачи сразу же сообщили, что онкология уже находится в серьезной стадии. Несколько месяцев актер проходил курс химиотерапии и боролся с заболеванием», — отметил канал.

Чем известен Аптовцев

Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожном, который сейчас является микрорайоном Балашихи. В 1998 году он окончил Театральное училище им. Щукина (курс Евгения Князева). С 2003 года он был частью труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Актер сыграл около 30 ролей в кино и сериалах. Дебют Аптовцева на экране состоялся с эпизодической роли в сериале «Горячев и другие». Широкую известность актеру принесли образы военных: в 16-м сезоне сериала «Солдаты» он сыграл сержанта Евдокимова, а в «Кремлевских курсантах» — капитана Василия Давыдова, который помогал молодым курсантам сплотиться. Среди других знаковых работ в кино — «Учитель в законе. Продолжение», «Метод Фрейда», «Склифосовский», «Люба, дети и завод…», «Инспектор Купер».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, он занимался озвучиванием видеоигр «Ведьмак», Star Craft, Call of Duty, War Craft и других. В общей сложности Алексей озвучил более 100 игр.

Последней работой артиста стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.

Аптовцев был женат на актрисе Юлии Куварзиной, известной по роли Анастасии Шварц в ситкоме «Воронины». Их знакомство произошло на сцене Театра на Таганке. В браке у них родилась дочь Елизавета. Кроме того, у Алексея есть три дочери от первого брака.

Читайте также:

Экс-совладельца «Зимней вишни» требуют признать экстремистом: что известно

Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын

Школы в России закроют из-за новой волны ковида? Правда ли это, инсайды

актеры
смерти
новости
сериалы
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.