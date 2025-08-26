Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак

Актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Кремлевские курсанты», а также по работам в качестве актера озвучки, умер на 50-м году жизни. Что стало причиной смерти, чем еще известен артист?

Из-за чего умер Аптовцев

О смерти актера сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

«Да, одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября», — сказал Шаповалов.

Причину смерти, а также дату и место прощания с Аптовцевым он не назвал.

В официальном сообщении театра «ФЭСТ», где служил Аптовцев, отметили, что артиста забрала «страшная болезнь».

«Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых», — говорится в публикации.

Как передает aif.ru со ссылкой на источники в окружении артиста, Аптовцев скончался от онкологического заболевания. Уточняется, что актер ушел из жизни вечером 24 августа.

Telegram-канал SHOT добавил, что у Аптовцева мог быть рак поджелудочной железы — артист «сгорел» за четыре месяца.

«Болезнь выявили весной. Врачи сразу же сообщили, что онкология уже находится в серьезной стадии. Несколько месяцев актер проходил курс химиотерапии и боролся с заболеванием», — отметил канал.

Чем известен Аптовцев

Алексей Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожном, который сейчас является микрорайоном Балашихи. В 1998 году он окончил Театральное училище им. Щукина (курс Евгения Князева). С 2003 года он был частью труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Актер сыграл около 30 ролей в кино и сериалах. Дебют Аптовцева на экране состоялся с эпизодической роли в сериале «Горячев и другие». Широкую известность актеру принесли образы военных: в 16-м сезоне сериала «Солдаты» он сыграл сержанта Евдокимова, а в «Кремлевских курсантах» — капитана Василия Давыдова, который помогал молодым курсантам сплотиться. Среди других знаковых работ в кино — «Учитель в законе. Продолжение», «Метод Фрейда», «Склифосовский», «Люба, дети и завод…», «Инспектор Купер».

Кроме того, он занимался озвучиванием видеоигр «Ведьмак», Star Craft, Call of Duty, War Craft и других. В общей сложности Алексей озвучил более 100 игр.

Последней работой артиста стало участие в фантастическом драмеди «Дублер» в 2024 году.

Аптовцев был женат на актрисе Юлии Куварзиной, известной по роли Анастасии Шварц в ситкоме «Воронины». Их знакомство произошло на сцене Театра на Таганке. В браке у них родилась дочь Елизавета. Кроме того, у Алексея есть три дочери от первого брака.

