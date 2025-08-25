Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пашинян: Ереван и Баку должны выстраивать доверительные отношения

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ереван и Баку должны выстраивать доверительные отношения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с дипломатами республики. По его словам, которые приводит ТАСС, это необходимо сделать после парафирования мирного соглашения в США.

Задача в том, чтобы постепенно, капля за каплей выстраивать доверие, — подчеркнул Пашинян.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при центральной роли Москвы. По словам дипломата, которые приводит сайт российского внешнеполитического ведомства, этот процесс связан с принятием президентами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.

