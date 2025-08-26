Звезда «Ворониных» публично простилась с умершим экс-супругом

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», публично простилась со своим бывшим супругом, 49-летним актером Алексеем Аптовцевым. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала кадр из фильма с его участием и сопроводила его подписью.

Светлая память! Покойся с миром, — написала она.

Аптовцев скончался в результате тяжелой болезни за неделю до своего 50-летия. Он сыграл в картинах «Кремлевские курсанты», «Инспектор Купер», «Партизаны 2» и других. От Аптовцева Куварзина родила дочь.

Тем временем стало известно, что тело режиссера и народного артиста РСФСР Валерия Ускова будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Прощальная церемония состоится 28 августа в Малом зале московского Центрального дома литераторов. Автор фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» ушел из жизни 24 августа в возрасте 92 лет.

До этого скончалась педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Ей было 95 лет. Она считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию.