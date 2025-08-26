День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:32

Звезда «Ворониных» публично простилась с умершим экс-супругом

Актриса Куварзина обратилась к умершему экс-мужу Аптовцеву

Юлия Куварзина Юлия Куварзина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», публично простилась со своим бывшим супругом, 49-летним актером Алексеем Аптовцевым. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала кадр из фильма с его участием и сопроводила его подписью.

Светлая память! Покойся с миром, — написала она.

Аптовцев скончался в результате тяжелой болезни за неделю до своего 50-летия. Он сыграл в картинах «Кремлевские курсанты», «Инспектор Купер», «Партизаны 2» и других. От Аптовцева Куварзина родила дочь.

Тем временем стало известно, что тело режиссера и народного артиста РСФСР Валерия Ускова будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Прощальная церемония состоится 28 августа в Малом зале московского Центрального дома литераторов. Автор фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» ушел из жизни 24 августа в возрасте 92 лет.

До этого скончалась педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Ей было 95 лет. Она считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию.

смерти
культура
происшествия
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.