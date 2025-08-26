Стало известно, где похоронят режиссера Валерия Ускова

Тело режиссера и народного артиста РСФСР Валерия Ускова будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил киновед Вячеслав Шмыров в беседе с изданием «Российская газета». Прощальная церемония состоится 28 августа в Малом зале московского Центрального дома литераторов.

Автор фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» ушел из жизни 24 августа в возрасте 92 лет. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России. Причина не называлась.

Ранее стало известно о смерти 63-летнего театрального режиссера Юрия Бутусова. Причиной его гибели во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

На 96-м году жизни также умерла педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая, которая считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию. В институте подчеркнули, что она умела не только обучать актеров мастерству фехтовальщика, но и готовить их к жизненным трудностям.