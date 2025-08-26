День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:38

Стало известно, где похоронят режиссера Валерия Ускова

Режиссера Ускова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тело режиссера и народного артиста РСФСР Валерия Ускова будет захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил киновед Вячеслав Шмыров в беседе с изданием «Российская газета». Прощальная церемония состоится 28 августа в Малом зале московского Центрального дома литераторов.

Автор фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» ушел из жизни 24 августа в возрасте 92 лет. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России. Причина не называлась.

Ранее стало известно о смерти 63-летнего театрального режиссера Юрия Бутусова. Причиной его гибели во время семейного отдыха в Болгарии могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

На 96-м году жизни также умерла педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая, которая считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию. В институте подчеркнули, что она умела не только обучать актеров мастерству фехтовальщика, но и готовить их к жизненным трудностям.

режиссеры
смерти
похороны
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.