Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре

Сентябрь подходит для того, чтобы посадить клубнику, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, ягоду нужно пересаживать каждые пять лет. Она отметила, что это необходимо для обновления кустов.

В сентябре можно посадить клубнику на будущий год. Если на грядке она уже есть, ориентируйтесь на то, сколько времени она растет. На пятый год ее обязательно нужно пересаживать потому, что она застаивается и перестает давать ягоды. Ее необходимо «омолаживать», — посоветовала эксперт.

По ее словам, в конце августа-начале сентября можно сажать на грядке многолетние растения, это смородина, крыжовник, различные цветы. Эксперт отметила, что не поздно сажать и сидераты, то есть растения, нужные для улучшения характеристик почвы.

Среди них, к примеру, можно посадить семена люпина. Это растение, похожее на город, которое насыщает почву азотом. Известный сидерат — горчица, препятствует развитию инфекций в почве. Она бактерицидная, мы получаем множество микроэлементов, — сказала садовод.

