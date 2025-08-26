Миллиардер Илон Маск вряд ли способен организовать антивоенное движение на Западе, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, предприниматель больше известен как мастер саморекламы, он чаще присоединяется к готовым инициативам, чем создает их сам.

Очевидно, он что-то знает о том, что террористы, захватившие власть на Украине 22 февраля 2014 года, практически сразу же начали физически уничтожать несогласных с самим фактом переворота и с идейной позицией тех, кто этот переворот совершил. В конце концов, информационная блокада не может быть вечной, и рано или поздно сведения о реальности доходят до большинства, за исключением разве что тех, кто знал о реальности с самого начала, но кому выгодно делать вид, что не знает, — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что существуют международные соглашения о запрете поставок оружия «явным террористам». Но они то и дело нарушаются, так как некоторые страны не считают террористами своих клиентов.

Может ли Маск организовать антивоенное движение? Не думаю. Я знаю, что Маск — блестящий мастер саморекламы, но в остальном он, на мой взгляд, приходит на готовое, — объяснил Вассерман.

Ссору Маска с президентом США Дональдом Трампом политик объяснил тем, что «двум медведям в одной берлоге не ужиться». По мнению депутата, оба отличаются «очень сильными характерами».

У обоих очень четкие представления о должном и недолжном. И представления эти во многом разные. И оба они в словах не стесняются. В таких условиях разругаться — это вопрос времени, — заключил Вассерман.

Ранее Маск на своей странице в соцсети X заявил о причастности Европы к геноциду на Украине. Он осудил именно «продажу оружия».