День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 15:59

«Мастер саморекламы»: в ГД не увидели в Маске главу антивоенного движения

Вассерман усомнился в способности Маска организовать антивоенное движение

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миллиардер Илон Маск вряд ли способен организовать антивоенное движение на Западе, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, предприниматель больше известен как мастер саморекламы, он чаще присоединяется к готовым инициативам, чем создает их сам.

Очевидно, он что-то знает о том, что террористы, захватившие власть на Украине 22 февраля 2014 года, практически сразу же начали физически уничтожать несогласных с самим фактом переворота и с идейной позицией тех, кто этот переворот совершил. В конце концов, информационная блокада не может быть вечной, и рано или поздно сведения о реальности доходят до большинства, за исключением разве что тех, кто знал о реальности с самого начала, но кому выгодно делать вид, что не знает, — отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что существуют международные соглашения о запрете поставок оружия «явным террористам». Но они то и дело нарушаются, так как некоторые страны не считают террористами своих клиентов.

Может ли Маск организовать антивоенное движение? Не думаю. Я знаю, что Маск — блестящий мастер саморекламы, но в остальном он, на мой взгляд, приходит на готовое, — объяснил Вассерман.

Ссору Маска с президентом США Дональдом Трампом политик объяснил тем, что «двум медведям в одной берлоге не ужиться». По мнению депутата, оба отличаются «очень сильными характерами».

У обоих очень четкие представления о должном и недолжном. И представления эти во многом разные. И оба они в словах не стесняются. В таких условиях разругаться — это вопрос времени, — заключил Вассерман.

Ранее Маск на своей странице в соцсети X заявил о причастности Европы к геноциду на Украине. Он осудил именно «продажу оружия».

Илон Маск
Анатолий Вассерман
США
Дональд Трамп
Виктор Мальцев
В. Мальцев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе вынашивают планы в отношении Украины и Зеленского
«Сделать нам больно»: военэксперт об участии Эстонии в атаках на Россию
ЛУКОЙЛ производит оригинальные моторные масла HAVAL
В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.