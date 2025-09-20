Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32

В европейскую часть России постепенно приходят осенние холода с моросящими дождями, хотя кое-где сохраняются островки 30-градусной жары. А за Уралом уже много где идет снег и держится отрицательная температура, хотя и там не обойдется без приятных исключений. О погоде в РФ на неделе с 22 по 28 сентября NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где стоит ждать резкого наступления холодов

Из-за влияния средиземноморского антициклона в Москве, Подмосковье и соседних областях в понедельник ожидается очень теплая погода с переменной облачностью без осадков. Если в начале недели температура будет выше климатической нормы, то в конце — немного ниже нее. Днем 22 сентября в столице ожидается +24–26 градусов, по области — +22–27 градусов.

Во вторник, 23 сентября, ожидается +18–23 градуса, местами небольшой дождь. В среду также дождливо и прохладнее примерно на два градуса. Во второй половине недели в столичном регионе продолжится понижение температурного фона: по ночам плюс 1–6 градусов, местами возможны слабые заморозки, днем — в диапазоне от +8 до +13.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях начало неделе выдастся по-летнему теплым. Местами столбики термометров поднимутся до отметки +27 градусов. Во вторник ожидается уже не выше +23 градусов, в среду днем — около +14. С четверга и до конца недели дневная температура будет не более +10 градусов. В четверг ночью появляется вероятность заморозков. Дожди здесь прогнозируются в с понедельника по четверг.

В Рязанской, Владимирской, Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях будет больше сказываться влияние антициклона. Днем в начале недели местами здесь воздух прогреется до +28 градусов, во вторник — до +27, преимущественно без осадков. В среду начнется похолодание, а это значит, что максимальная температура днем не превысит отметки +20 градусов. В последующие дни похолодает до +13. В среду и четверг здесь ожидаются умеренные дожди.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях температурный фон для конца сентября будет на пять градусов выше климатической нормы. В понедельник и вторник здесь будет до плюс 28–30 градусов, в среду — до +29. С четверга начнется резкое похолодание, днем прогнозируется до +17 градусов, при этом начнутся дожди.

Где будет теплее нормы, несмотря на похолодание

В Петербурге и Ленинградской области также погоду будет определять средиземноморский антициклон. В первые дни недели будет без существенных осадков, максимальная температура в понедельник около +17 градусов, во вторник — около +14, в последующие дни воздух прогреется не более чем до 12–13 градусов.

Аналогичный сценарий будет наблюдаться в западных субъектах Северо-Западного федерального округа. В Псковской области будет немного теплее, днем в понедельник до +23 градусов, во вторник — до +15, в последующие несколько суток рабочей недели — +12–14. В Новгородской области ожидается от +18 градусов 22 сентября до +13 в среду и четверг.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в понедельник до +20 градусов, что выше климатической нормы. Во вторник начнется похолодание, максимальная температура днем составит +14 градусов, в среду — не выше +10, в последующие дни постепенное снижение максимальных значений температурного фона на половину или один градус в сутки. Во вторник и среду здесь прогнозируются дожди, местами сильные.

В каких регионах сохранится жаркая погода

В Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях неделя, как и в центре европейской России. Максимальная температура воздуха 22–23 сентября дойдет до отметки +27 градусов. Во вторник начнутся кратковременные дожди. В среду начнется резкое похолодание, днем столбики термометров поднимутся не выше +15 градусов, дожди при этом продолжатся. В последующие дни вероятность осадков сохранится, температурный фон продолжит понижение на один-два пункта в сутки. В ночь на четверг, 25 сентября, возможны заморозки до -1 градуса.

В Мордовии, Башкортостане, Татарстане, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях очень жарко, температура здесь будет выше климатической нормы на шесть пунктов. В понедельник до +28 градусов, во вторник среду еще потеплеет, максимальная температура в эти дни может составить +30–32 градуса. В среду здесь начнутся дожди, после чего жара начнет отступать. В четверг термометры покажут не более +24 градуса, осадки станут при этом более интенсивными.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в первой половине недели жарко и без осадков. Дневная температура в первой половине недели составит +29–31 градус, к концу периода фон снизится на три — пять пунктов.

В Краснодарском крае и Адыгее без осадков на протяжении всей недели, верхние значения дневной температуры будет колебаться в диапазоне от +28 до +30 градусов, что на три пункта выше климатической нормы. В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае также без осадков, дневная температура — +25–27 градусов.

Куда ненадолго возвратится летнее тепло

В Свердловской и Тюменской области прогнозируются дожди различной интенсивности. В понедельник столбики термометров покажут не выше +17 градусов, а уже со вторника и до конца рабочей недели сюда придет потепление с запада, в результате термометры в дневное время покажут до +20–23 градусов.

В Челябинской и Курганской областях ожидается возвращение летней погоды. В понедельник столбики термометров поднимутся до +21 градуса, в следующие дни — до +26–28. Местами пройдут кратковременные дожди, особенно в понедельник и четверг.

В Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае в понедельник до +21 градуса, во вторник — до +19, в среду — до +23, в четверг — до +25. Ежедневно возможны кратковременные дожди.

В Хакасии, Туве и Республике Алтай, центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области днем на протяжении недели в пределах +20–22 градусов, дожди, наиболее интенсивные 23 сентября.

В Бурятии в течение рабочей недели дневная максимальная температура будет постепенно повышаться от +19 до +22 градусов. Небольшие и умеренные дожди прогнозируются практически ежедневно.

В Забайкалье в понедельник воздух прогреется до +21 градуса, к среде максимальное значение не превысит +18 градусов. Во вторник ожидаются сильные дожди из-за циклона, который придет из Монголии.

Где в России будет холоднее всего

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температурный фон ожидается выше климатической нормы примерно на три градуса. В понедельник и вторник днем здесь около +17 градусов, в среду — до +15, в четверг и последующие дни — до плюс 11–13. По ночам возможны заморозки до минус 1–6 градусов. Везде ожидаются дожди, при заморозках не исключен мокрый снег.

На севере Красноярского края (в Эвенкии, Таймырском и Туруханском округах) температура днем около +15 градусов, по ночам подморозит до 8–11 градусов ниже нуля. На протяжении недели ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега.

На севере Якутии снег и мокрый снег, температура днем от -3 до +2 градусов, по ночам минус 3–8, местами в конце недели до −12, что ниже климатической нормы. На юге Республики Саха в дневные часы до +15 градусов, по ночам местами до −8, во второй половине недели потепление до +18 в дневные часы, по ночам близко к нулевой отметке, умеренные дожди, ночью при заморозках мокрый снег.

На востоке Якутии, в том числе в Верхоянске и Оймяконе, считающимися самым холодными населенными пунктами РФ, днем от -1 до +4, по ночам 4–9 градусов мороза, ближе к выходным — до -12, что холоднее климатической нормы на два пункта. Ежедневно здесь будут идти осадки в разной форме, наиболее интенсивные — в четверг.

На западе республики днем от +9 до +14 градусов, по ночам — 1–6 градусов мороза, к среде морозы усилятся до −10 местами до −12. Здесь уж выпал снег, по долинам рек высота снежного покрова составляет 5–10 сантиметров. Но из-за теплой погоды в дневное время своре всего он подтает.

В центре Республики Саха в понедельник и вторник днем плюс 6–11 градусов, в среду от +4 до +9, во второй половине недели — 10–15 градусов тепла. Но циклон пропустит сюда порцию арктического воздуха, поэтому по ночам здесь, особенно в первой половине недели, ожидается до 12–15 градусов мороза, что ниже климатической нормы. Во вторник и четверг здесь прогнозируются дожди в дневное время и снег по ночам.

В Магаданской области дожди, местами сильные. На побережье столбики термометров поднимутся до 10–14 градусов тепла, по ночам заморозки до минус 3–4 градусов, в континентальных районах морозы до -10.

На Чукотке теплее климатической нормы, днем в начале недели до плюс 5–10 градусов, с середины периода похолодает до 3–8 градусов выше нуля. По ночам от -2 до -8 градусов. Ежедневно ожидаются дожди и мокрый снег.

В каких регионах ожидается теплая и влажная неделя

В Амурской области в течение недели дневная температура будет находиться в диапазоне от +19 до +23 градусов. В начале периода без осадков, умеренные осадки ожидаются 23 сентября, к среде и четвергу они усилятся.

На юге Хабаровского края в понедельник до +21 градуса, в последующие дни до +23, что выше климатической нормы. В среду и четверг дожди. В Приморском крае также летняя погода теплее, чем должно быть в конце сентября: днем столбики термометров поднимутся до +24–26 градусов, в четверг ожидаются сильные дожди.

На юге Камчатки днем 15–17 градусов, по ночам 1–6 градусов тепла, местами в до -3, в понедельник и четверг дожди.

Жителей Сахалинской области ожидает 20-градусное тепло. Неделя начнется с сильных дождей, которые возобновятся в четверг.

