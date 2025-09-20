«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов

20 сентября Хабибу Нурмагомедову исполнится 37 лет. Он является одним из четырех российских чемпионов UFC за всю историю. В 2023 году спортсмен объявил об уходе из смешанных единоборств, в том числе из тренерской деятельности. Как Хабиб живет сейчас, в какие скандалы попадал, сколько денег заработал в UFC — в материале NEWS.ru.

Как сложилась карьера Хабиба в UFC

Хабиб родился 20 сентября 1988 года в семье Абдулманапа и Патимат Нурмагомедовых. Его отец — мастер спорта по дзюдо и самбо, заслуженный тренер России. Мать занималась семьей и воспитанием детей.

Первым тренером Хабиба стал его отец. В шесть лет Нурмагомедов начал заниматься вольной борьбой вместе с троюродным братом Абубакаром. Отец Хабиба организовал собственный зал и воспитал нескольких будущих чемпионов по различным видам единоборств. В семь лет Нурмагомедов начал заниматься боевым самбо.

Хабиб дважды выигрывал чемпионат мира по боевому самбо и становился чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою. В 2008 году он начал выступать в смешанных единоборствах. Спортсмен провел 29 боев и не потерпел ни одного поражения.

Нурмагомедов дебютировал в UFC 21 января 2012 года. Россиянин победил иранского бойца Камала Шалоруса. В 2018-м Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с Элом Яквинтой.

Бой Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора является одним из самых ярких в его карьере. 6 октября 2018 года Хабиб победил соперника удушающим приемом и защитил чемпионский пояс. Этот поединок стал одним из самых громких событий в истории ММА — и самым кассовым. Хабиб дважды успешно защищал чемпионский пояс в боях против Дастина Порье и Джастина Гейджи.

В июне 2020 года умер отец Нурмагомедова. После победы над Гейджи россиянин объявил о завершении карьеры. Он объяснил это решение тем, что мать попросила его больше не выступать после смерти отца.

После окончания карьеры Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. Троюродные братья Хабиба Умар и Усман также выступают в смешанных единоборствах.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор (справа налево) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата 229. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, 2018 год Фото: John Locher/AP/TASS

Почему Нурмагомедов устроил драку после боя с Макгрегором

После победы над Макгрегором Хабиб перепрыгнул через ограждение и спровоцировал драку за пределами октагона. Члены его команды пытались напасть на находившегося в клетке ирландца. Спустя два года в подкасте экс-боксера Майка Тайсона Хабиб рассказал, почему полез в драку.

«Я ожидал большего от него, понимаешь? Когда я разговаривал с ним, то он оправдывался: „Это всего лишь бизнес“. Когда я поймал его за шею и задушил, он сдался. Я тогда подумал: „Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и сдаешься перед ними. Как ты можешь так поступать?“ <…> Потом я такой: „Хорошо, но этого недостаточно“. Я понимал, что мне нужно что-то еще, и тут я увидел, как кто-то из его угла начинает говорить в мою сторону», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что в тот момент не сдержался и захотел укусить ирландца за сердце. Нурмагомедова оштрафовали за драку на $500 тыс. и дисквалифицировали на девять месяцев.

Почему Нурмагомедов выступил против концерта рэперов в Дагестане

В сентябре 2018 года организаторы отменили концерт Егора Крида и рэпера DONI, являвшихся в тот момент артистами лейбла Black Star, из-за угроз в расправе со стороны жителей Дагестана. Их обвинили в попытке нарушить религиозные нормы республики и в провокационном внешнем виде.

За месяц до выступлений Крида и DONI Нурмагомедов раскритиковал посетителей концерта хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Хабиб опубликовал видеозапись, на которой дагестанские подростки танцевали и веселились.

«Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту.

Создатель лейбла Black Star Тимати вступился за своих артистов и предложил Хабибу уладить конфликт.

«Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира», — заявил Тимати в видеообращении.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Нурмагомедов раскритиковал президента Франции Макрона

16 октября 2020 года во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний уроженец Москвы Абдулак Анзоров убил преподавателя истории, географии и обществознания в колледже Буа д'Ольн Самюэля Пати. Вскоре сотрудники правоохранительных органов застрелили молодого человека при задержании в соседней коммуне Эраньи.

Преступник рассказал в соцсетях, что убил Пати из-за того, что тот показал на одном из своих уроков карикатуры на пророка Мухаммеда, размещенные в журнале Charlie Hebdo. В знак солидарности с погибшим учителем соответствующие публикации были показаны на стене ратуши в Монпелье. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эту акцию. Он назвал убийство Пати исламистским террористическим актом.

Глава Франции также выразил мнение, что ислам переживает кризис во всем мире. Позднее Макрон подчеркнул, что его слова о мусульманах вырвали из контекста.

Нурмагомедов присоединился к акциям протеста в мусульманском мире против выступлений президента Франции. Он опубликовал в своем Instagram коллаж, на котором на лицо Макрона наложен отпечаток ботинка.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите. Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммеда больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», — написал Хабиб.

Почему Хабиб Нурмагомедов назвал ринг-герлз бесполезными людьми

В 2021 году состоялся турнир памяти отца Хабиба. Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что на мероприятии в Москве не будет ринг-герлз. По его словам, об этом его лично просил Нурмагомедов. Позднее Хабиб объяснил свою позицию.

«Я никого не хочу обидеть, но это самые бесполезные люди на ринге. Какую функцию они несут, как они развивают спорт? Если включить телевизор, на экране будет написано, какой раунд идет. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибок тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично мое мнение», — сказал Нурмагомедов, добавив, что не выступает против женщин.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Какой долг накопил Нурмагомедов перед ФНС

СМИ сообщили, что в начале июля Федеральная налоговая служба выставила Нурмагомедову новый счет в размере 1,8 млн рублей. Прошлым летом экс-чемпион UFC оплатил долг в размере 302 млн. Тогда были заблокированы счета спортсмена, против него завели исполнительное производство.

В августе 2024 года Федеральная служба судебных приставов заявила, что Нурмагомедов погасил всю сумму налоговой задолженности в размере 79,3 млн рублей.

Сколько Хабиб Нурмагомедов заработал в UFC

Общий гонорар Нурмагомедова за 13 боев в UFC оценивается в $10 млн. Это фиксированные выплаты за поединки и призовые за выступления. Данная сумма не включает ТВ-бонусы и процент от продаж платных трансляций. Общий доход Нурмагомедова за всю карьеру в промоушене мог составить $20–40 млн.

Что известно о личной жизни Хабиба Нурмагомедова

Жену Хабиба зовут Патимат, она родом из села Сильди Цумадинского района Дагестана. Супруги знакомы со школы. В 2013 году Хабиб и Патимат сыграли свадьбу, на которой присутствовали 1200 человек. Во время церемонии лицо невесты было полностью скрыто фатой.

У Хабиба и Патимат трое детей. В 2015 году родилась дочь Фатима, два года спустя на свет появился сын Магомед. В 2019-м родился еще один мальчик, имя которого не раскрывалось.

Чем сейчас занимается Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов запустил несколько бизнес-проектов. Один из них — строительство спортивного зала Khabib Gym в ОАЭ. Комплекс был возведен на искусственном острове Яс. В зале Хабиба доступны зоны для фитнеса, кроссфита, ММА, джиу-джитсу, борьбы, падел-тенниса и сайклинга (велотренажеры), есть детская зона и бассейн. Общая площадь — 1,5 тыс. кв. м. В Дубае у Нурмагомедова также есть недвижимость.

Хабиб Нурмагомедов, 2025 год Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

ММА-промоушен Хабиба получил название Eagle FC в честь прозвища спортсмена в смешанных единоборствах. Кроме того, Нурмагомедов занимается благотворительностью. В 2023 году он продал чемпионский пояс UFC за 3 млн рублей. Вырученные средства пошли на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого Хабиб выступает с 2019 года.

После победы над Порье Нурмагомедов пожертвовал в благотворительный фонд Дастина $60 тыс. Он посетил Нигерию в рамках благотворительного проекта, цель которого — восстановление скважин с питьевой водой в Африке и строительство медицинских центров.

Хабиб также выступал в поддержку Палестины и жителей Газы. В частности, экс-чемпион UFC высказался об ударе Армии обороны Израиля по госпиталю в секторе Газа.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», — написал Хабиб в соцсетях.

1 июня 2025 года Нурмагомедов посетил финальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Интером». В подкасте Hustle Show Хабиб заявил, что не планирует возвращаться в MMA, хотя ему предлагали провести схватку по грепплингу.

