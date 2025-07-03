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03 июля 2025 в 10:39

Нурмагомедов задолжал налоговикам почти два миллиона рублей

SHOT: налоговая выставила Нурмагомедову счет на 1,8 миллиона рублей

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову новый счет в размере 1,8 миллиона рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Прошлым летом боец выплатил налоговикам 302 миллиона рублей. Тогда спортсмену блокировали счета, против него велось исполнительное производство.

В апреле ФНС вновь заблокировала счета Нурмагомедова. Сообщалось, что причиной стала несвоевременная подача декларации за 2024 год.

В конце 2024 года также сообщалось, что ФНС заблокировала счета организаций экс-чемпиона UFC. Это могло произойти из-за ошибок в сведениях и официальных документах, так как одна из его компаний скрыла данные о своих учредителях, а другой боец управлял через НКО.

Ранее стало известно, что двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Сама спортсменка живет в Испании. Сообщается, что заблокированы три счета Исинбаевой. В апреле ее долг составил 1,1 миллиона рублей, в мае — 1,5 миллиона.

Хабиб Нурмагомедов
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