Нурмагомедов задолжал налоговикам почти два миллиона рублей SHOT: налоговая выставила Нурмагомедову счет на 1,8 миллиона рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову новый счет в размере 1,8 миллиона рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Прошлым летом боец выплатил налоговикам 302 миллиона рублей. Тогда спортсмену блокировали счета, против него велось исполнительное производство.

В апреле ФНС вновь заблокировала счета Нурмагомедова. Сообщалось, что причиной стала несвоевременная подача декларации за 2024 год.

В конце 2024 года также сообщалось, что ФНС заблокировала счета организаций экс-чемпиона UFC. Это могло произойти из-за ошибок в сведениях и официальных документах, так как одна из его компаний скрыла данные о своих учредителях, а другой боец управлял через НКО.

Ранее стало известно, что двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Сама спортсменка живет в Испании. Сообщается, что заблокированы три счета Исинбаевой. В апреле ее долг составил 1,1 миллиона рублей, в мае — 1,5 миллиона.