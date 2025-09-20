«Интервидение-2025»
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ

Дэвис: Зеленскому следует вслушаться в слова Келлога и отказаться от территорий

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к спецпосланнику президента Соединенных Штатов Киту Келлогу, который высказался о признании факта потери ряда территорий Киевом, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, это единственный способ избежать потерь в рядах ВСУ.

У украинцев есть все доказательства, что они проигрывают. Зеленский должен признать это, иначе РФ будет идти и дальше на запад от реки Днепр, — сказал он.

Дэвис добавил, что Зеленский «упорствует в непризнании очевидного». Чем дольше он это делает — тем хуже положение украинской армии, констатировал он.

Ранее немецкий журналист Патрик Бааб выразил мнение, что официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения специальной военной операции. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь Зеленского в частности.

До этого президент Украины вновь подтвердил свою готовность к переговорам в трехстороннем формате с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако он категорически отказался проводить саммит на территории Москвы, сославшись на наличие других предложений от партнеров.

