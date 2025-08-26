День знаний — 2025
26 августа 2025 в 15:50

Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках

Отоларинголог Тен призвал слушать музыку в наушниках при силе звука не более 60%

Во избежание проблем со слухом рекомендуется слушать музыку в наушниках при силе звука не более 60% от максимума, заявил «Радио 1» отоларинголог Рауль Тен. Немаловажно также, чтобы прослушивание композиций длилось не больше 60 минут подряд.

После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трех часов использования наушников с регулярными перерывами, — уточнил Тен.

Детям до 14 лет безопасно слушать музыку в наушниках не более часа в день и при умеренной громкости. Наиболее безопасным девайсом считаются полноразмерные накладные модели с шумоподавлением. Самые вредные, по словам врача, наушники-затычки — они направляют звук прямо на барабанную перепонку.

Ранее отоларинголог Людмила Елизарова заявила, что излучение от наушников может спровоцировать внезапную глухоту у человека. Это устройство она назвала настоящей катастрофой для ушей.

