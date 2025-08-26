Цукини и кабачок: в чем на самом деле отличие и что полезнее?

Вы будете удивлены, но по сути любой цукини — это кабачок, но не любой кабачок — это цукини. В то же время цукини — это не молодой кабачок, как гласит популярный миф. Так в чем все же разница? И что полезнее? Далее расскажем.
В чем разница?
В первую очередь это внешний вид. Кабачок, к которому мы привыкли, обычно светло-зеленый или даже белый. У него достаточно толстая кожура, а семена, особенно у зрелых плодов, становятся крупными и жесткими, из-за чего их приходится удалять. Цукини же, как правило, имеет насыщенный темно-зеленый цвет. Его кожура более тонкая и нежная, а семена почти незаметны, поэтому его можно даже не чистить перед готовкой. По вкусу цукини тоже немного отличается: он чуть более сладкий и плотный, в то время как кабачок более водянистый.
Кабачок состоит примерно на 90% из воды — он более сочный. Цукини менее водянистый, но также хорошо подходит для диетического питания.
Если кабачок оставить на грядке долго, в нем появляются большие твердые семена, а сердцевина становится рыхлой, похожей на вату. У цукини семена мельче и менее заметны.
А что полезнее?
А теперь самое интересное — что же полезнее? И здесь вас ждет сюрприз: с точки зрения питательных веществ эти два овоща очень похожи. Оба низкокалорийны, богаты калием, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Но небольшая разница все-таки есть. Цукини содержит немного больше растительного белка, а также, что важно, почти вдвое больше витамина С. Это связано с тем, что цукини часто употребляют в пищу сырым, а витамин С, как известно, разрушается при термической обработке. Таким образом, выбирая цукини, вы получаете чуть больше пользы.
Итог: что выбрать?
Для диеты: цукини (меньше калорий, можно есть сырым).
Для детского питания: кабачок (гипоаллергенный).
Для гриля: цукини (держит форму).
Для консервации: кабачок (дешевле и доступнее).
Цукини и кабачок — разные, но оба полезные овощи с разным вкусом и текстурой. Кабачок более сочный и мягкий, идеально подходит для пюре и детского питания, а цукини тверже и лучше держит форму для разнообразных блюд. Оба имеют множество витаминов и минералов, полезных для здоровья.
