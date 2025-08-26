День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:10

Цукини и кабачок: в чем на самом деле отличие и что полезнее?

В чем разница между цукини и кабачком В чем разница между цукини и кабачком Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вы будете удивлены, но по сути любой цукини — это кабачок, но не любой кабачок — это цукини. В то же время цукини — это не молодой кабачок, как гласит популярный миф. Так в чем все же разница? И что полезнее? Далее расскажем.

В чем разница?

В первую очередь это внешний вид. Кабачок, к которому мы привыкли, обычно светло-зеленый или даже белый. У него достаточно толстая кожура, а семена, особенно у зрелых плодов, становятся крупными и жесткими, из-за чего их приходится удалять. Цукини же, как правило, имеет насыщенный темно-зеленый цвет. Его кожура более тонкая и нежная, а семена почти незаметны, поэтому его можно даже не чистить перед готовкой. По вкусу цукини тоже немного отличается: он чуть более сладкий и плотный, в то время как кабачок более водянистый.

  • Кабачок состоит примерно на 90% из воды — он более сочный. Цукини менее водянистый, но также хорошо подходит для диетического питания.

  • Если кабачок оставить на грядке долго, в нем появляются большие твердые семена, а сердцевина становится рыхлой, похожей на вату. У цукини семена мельче и менее заметны.

А что полезнее?

А теперь самое интересное — что же полезнее? И здесь вас ждет сюрприз: с точки зрения питательных веществ эти два овоща очень похожи. Оба низкокалорийны, богаты калием, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Но небольшая разница все-таки есть. Цукини содержит немного больше растительного белка, а также, что важно, почти вдвое больше витамина С. Это связано с тем, что цукини часто употребляют в пищу сырым, а витамин С, как известно, разрушается при термической обработке. Таким образом, выбирая цукини, вы получаете чуть больше пользы.

Кабачок и цукини: чем отличается, что проще Кабачок и цукини: чем отличается, что проще Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итог: что выбрать?

  • Для диеты: цукини (меньше калорий, можно есть сырым).

  • Для детского питания: кабачок (гипоаллергенный).

  • Для гриля: цукини (держит форму).

  • Для консервации: кабачок (дешевле и доступнее).

Цукини и кабачок — разные, но оба полезные овощи с разным вкусом и текстурой. Кабачок более сочный и мягкий, идеально подходит для пюре и детского питания, а цукини тверже и лучше держит форму для разнообразных блюд. Оба имеют множество витаминов и минералов, полезных для здоровья.

В чем разница между черникой и голубикой? Что полезнее? Разобрались в нашей статье.

кабачки
цукини
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простыерецепты
быстрыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений конституции для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.