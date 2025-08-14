Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хрустящие цветы цукини по-турецки! Обалденная вкуснятина на завтрак и ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие цветы цукини по-турецки — необычно и восхитительно! Представьте: нежные цветки кабачка с ароматной начинкой, обжаренные до золотистой хрустящей корочки. Это блюдо — турецкий вариант долмы, но готовится проще и быстрее! Хруст, нежность и взрыв вкуса — идеальная закуска или легкий ужин.

Ингредиенты:

  • 12–15 цветков цукини

  • 100 г риса (или булгура)

  • 1 луковица

  • 2 ст. л. кедровых орехов

  • 1 ст. л. сушеной смородины

  • 1 ч. л. мяты

  • 2 зубчика чеснока

  • 100 мл йогурта

  • 3 ст. л. муки

  • 1 яйцо

  • Масло для жарки

  • Соль, перец

Приготовление:

  1. Начинка: обжарьте лук, добавьте рис, орехи, смородину, мяту, соль и перец. Влейте 150 мл воды, тушите 10 минут.

  2. Фаршировка: аккуратно наполните цветки начинкой (1 ч. л.), заверните лепестки.

  3. Обжарка: обмакните цветки в муку, затем в яйцо. Обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны.

  4. Подача: подавайте с чесночным йогуртом (йогурт + давленый чеснок + соль).

Хрустящие снаружи, нежные внутри — это блюдо покорит вас с первой пробы!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

