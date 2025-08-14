Хрустящие цветы цукини по-турецки! Обалденная вкуснятина на завтрак и ужин

Хрустящие цветы цукини по-турецки! Обалденная вкуснятина на завтрак и ужин

Хрустящие цветы цукини по-турецки — необычно и восхитительно! Представьте: нежные цветки кабачка с ароматной начинкой, обжаренные до золотистой хрустящей корочки. Это блюдо — турецкий вариант долмы, но готовится проще и быстрее! Хруст, нежность и взрыв вкуса — идеальная закуска или легкий ужин.

Ингредиенты:

12–15 цветков цукини

100 г риса (или булгура)

1 луковица

2 ст. л. кедровых орехов

1 ст. л. сушеной смородины

1 ч. л. мяты

2 зубчика чеснока

100 мл йогурта

3 ст. л. муки

1 яйцо

Масло для жарки

Соль, перец

Приготовление:

Начинка: обжарьте лук, добавьте рис, орехи, смородину, мяту, соль и перец. Влейте 150 мл воды, тушите 10 минут. Фаршировка: аккуратно наполните цветки начинкой (1 ч. л.), заверните лепестки. Обжарка: обмакните цветки в муку, затем в яйцо. Обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны. Подача: подавайте с чесночным йогуртом (йогурт + давленый чеснок + соль).

Хрустящие снаружи, нежные внутри — это блюдо покорит вас с первой пробы!

