Хрустящие цветы цукини по-турецки! Обалденная вкуснятина на завтрак и ужин

Хрустящие цветы цукини по-турецки — необычно и восхитительно! Представьте: нежные цветки кабачка с ароматной начинкой, обжаренные до золотистой хрустящей корочки. Это блюдо — турецкий вариант долмы, но готовится проще и быстрее! Хруст, нежность и взрыв вкуса — идеальная закуска или легкий ужин.
Ингредиенты:
12–15 цветков цукини
100 г риса (или булгура)
1 луковица
2 ст. л. кедровых орехов
1 ст. л. сушеной смородины
1 ч. л. мяты
2 зубчика чеснока
100 мл йогурта
3 ст. л. муки
1 яйцо
Масло для жарки
Соль, перец
Приготовление:
Начинка: обжарьте лук, добавьте рис, орехи, смородину, мяту, соль и перец. Влейте 150 мл воды, тушите 10 минут.
Фаршировка: аккуратно наполните цветки начинкой (1 ч. л.), заверните лепестки.
Обжарка: обмакните цветки в муку, затем в яйцо. Обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны.
Подача: подавайте с чесночным йогуртом (йогурт + давленый чеснок + соль).
Хрустящие снаружи, нежные внутри — это блюдо покорит вас с первой пробы!
