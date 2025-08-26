День знаний — 2025
Сексолог объяснил блокировку сайтов с зоофилией

Сексолог Миллер: блокировка сайтов с лекциями о зоофилии необходима из-за детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка сайтов с инструкциями о сексе с животными была необходима, чтобы их не увидели дети, заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, переданным 360.ru, для них это могло стать психологической травмой.

Это могли увидеть дети или подростки. Для них такие инструкции могли стать переживанием очень сильных эмоций, которые потом ничто не перекроет, что станет психологической травмой, — сообщила специалист.

Она напомнила, что влечение человека к животным входит в понятие перверсии, то есть нарушения обычной нормы. Они возникают из-за проблем с психикой, но зоофилы лечиться не идут.

Накануне, 25 августа, россиянам закрыли доступ к инструкциям по сексу с собаками. Решение вынес Останкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры.

Ранее москвич Андрей Суворов обвинил перевозчика животных из Казахстана в похищении его пса по кличке Аркадий. Суворов отметил, что похититель является зоофилом и ведет микроблог в соцсети Х с соответствующим контентом. Там же он публиковал фото его питомца, вместе с которым позировал в обнаженном виде.

зоофилия
психиатры
Россия
дети
